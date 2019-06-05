Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе побеседовал с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и заявил о своем возможном скором визите в Тбилиси, передает "Интерфакс-Украина".

"Мамука Бахтадзе очень хороший человек, мы обменялись телефонными номерами", - сказал Зеленский грузинским журналистам в среду.

По словам президента, в беседе с главой грузинского правительства были затронуты вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в Грузии и в Украине. Зеленский также прокомментировал вопрос о том, собирается ли он посетить в ближайшем будущем Грузию с визитом. "Почему бы и нет", - сказал украинский президент, отметив, что "Грузия очень хорошая страна" и он уже посещал ее однажды.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сказала журналистам, что для украинской делегации оказалось "приятным сюрпризом", что премьер Грузии остановился в Брюсселе в той же гостинице, что и Зеленский.

Накануне грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщила, что в Брюсселе может состояться встреча Бахтадзе с Зеленским. Телекомпания предположила, что "на тайной встрече" может быть затронут вопрос об экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которой добивается грузинская сторона.

Посол Грузии в ЕС Наталья Сабанадзе опровергла эту информацию, заявив, что никакая встреча с украинским президентом не планируется, а премьер Грузии, по ее словам, прибыл в Брюссель не для встречи с Зеленским, а для участия в приеме, организованном посольством США.