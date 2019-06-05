Юрист Андрей Портнов обратился в суд с требованием возмещения нанесенного ему ущерба вследствие незаконного применения в отношении него международных санкций и фальсификации уголовных дел. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"18 июня в Печерском суде Киева состоится первое заседание в отношении украинских государственных органов, чиновников Генеральной прокуратуры, МИДа и Посла Украины в Канаде Шевченко", - написал Портнов.

По его словам, первая сумма иска к взысканию составляет эквивалент 300 тысяч долларов США. Часть средств будет направлена на благотворительные цели.

Скриншот: t.me/PortnovUA

Напомним, в феврале Андрей Портнов подал в суд иски против МИД Украины, Генпрокуратуры, посольства Украины в Канаде и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко в связи с тем, что Канада продлевает действие санкций против него.

И это - несмотря на то, что в декабре 2018 года канадский суд подтвердил, что у Портнова нет вины ни в одной стране мира.

В итоге Андрей Портнов выиграл суд у МИД Украины, и посольства Украины в Канаде касаемо сообщения ими неправдивой информации о нем властям Канады. Кроме того, юрист напомнил, что другие страны уже отменили санкции, введенные против него, а ЕС выплатил за их введение компенсацию 15500 евро, после того, как он в Люксембурге выиграл у ЕС в суде дело у Совета Евросоюза.