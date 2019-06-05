Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с первым зарубежным визитом в Брюсселе, в связи с усилением обстрелов на Донбассе обратился к руководству РФ. Заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Вследствие усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли три военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - написал Владимир Зеленский.

Скриншот: Facebook/ Володимир Зеленський

Напомним, 4 июня, прилетев в Брюссель, Зеленский написал пост, в котором он начал с Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают пьяных копов, продолжил детьми, которые погибают в ходе конфликта на Донбассе, а закончил "Россией-агрессором".

Также мы писали, что сеть удивил пост Зеленского о Путине и погибшем ребенке. Пользователям было непонятно, какое отношение имеет Россия и война на Донбассе к ребенку, застреленному украинскими полицейскими в собственном дворе.

А после переговоров с генсеком НАТО Зеленский объявил, что Украина 5 июня будет договариваться в Минске об обмене пленными и прекращении огня на Донбассе. Это будет первое заседание Трехсторонней контактной группе, где Киев будет представлять экс-глава страны Леонид Кучма.