В Киеве на Русановке отключили музыкальные фонтаны
В Киеве в акватории Русановского канала перестали работать музыкальные фонтаны. Причина - авария на высоковольтной сети. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводфонд" на странице в Facebook.
"В связи с аварией, которая произошла на высоковольтной сети, фонтаны в акватории Русановского канала временно не работают", - сказано в сообщении.
Музыкальные фонтаны на Русановке заработают вновь - когда все неполадки будут устранены. Сроки ликвидации аварии в коммунальном предприятии не уточняют. Отметим, что в текущем сезоне фонтаны в акватории Русановского канала начали работать с 1 мая.
Фонтаны на Русановке. Фото: bigmir)net
Скриншот: Facebook/ СВКП "Київводфонд"
Напомним, в конце апреля в Киеве заработали сразу шесть крупнейших фонтанов.
Также мы публиковали график работы столичных фонтанов.