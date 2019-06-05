В Киеве в акватории Русановского канала перестали работать музыкальные фонтаны. Причина - авария на высоковольтной сети. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводфонд" на странице в Facebook.

"В связи с аварией, которая произошла на высоковольтной сети, фонтаны в акватории Русановского канала временно не работают", - сказано в сообщении.

Музыкальные фонтаны на Русановке заработают вновь - когда все неполадки будут устранены. Сроки ликвидации аварии в коммунальном предприятии не уточняют. Отметим, что в текущем сезоне фонтаны в акватории Русановского канала начали работать с 1 мая.

Фонтаны на Русановке. Фото: bigmir)net

Скриншот: Facebook/ СВКП "Київводфонд"

Напомним, в конце апреля в Киеве заработали сразу шесть крупнейших фонтанов.

Также мы публиковали график работы столичных фонтанов.