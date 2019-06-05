5 июня российская группа "Ленинград" выпустила клип на песню "i_$uss". Видео появилось на официальном канале группы в YouTube.

В центе событий молодая девушка, которая пришла в танцевальный клуб, употребила запрещенные вещества и влюбилась в молодого человека, который напомнил ей Иисуса Христа. Создатели клипа еще в самом начале видео предупредили, что не преследовали цели оскорбить чувства верующих.

Режиссером видео стал украинец Леонид Колосовский, который известен совместными работами с коллективом "Время и стекло" (клипы "Имя 505", "Навернопотомучто" и другие), а также Потапом и Настей Каменских ("Стиль собачки" и другие). За первые несколько часов клип собрал почти 300 просмотров.

В марте 2019 года Сергей Шнуров заявил о роспуске "Ленинграда" после завершения финального стадионного тура коллектива летом этого года. Также мы писали, что в мае Шнуров намекнул фанатом на возможный скорый брак.