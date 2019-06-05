Во вторник, 4 июня, по всей Украине прошли акции с требованием отправить министра внутренних дел Арсена Авакова в отставку из-за смерти 5-летнего Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают пьяных копов. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter.

Акции протеста проходили под зданиями главного управления МВД в Киеве, а также управлений полиции в регионах. Активисты приносили свечки, игрушки и плакаты с надписями: "#Авакoff", "Рядовые убивают - Аваков покрывает", "Полиция убивает наших детей", "Авакова в отставку" и т.д.

Пикеты прошли в Херсоне, Переяславе-Хмельницком, Киеве, Черновцах, Луцке, Ровно, Кропивницком, Тернополе, Виннице, Днепре, Львове, Житомире, Ужгороде, Николаеве и других городах.

Акції за відставку Арсена Авакова сьогодні відбуваються в десятках містах України. Люди проявили солідарність у тому, що Аваков має піти у відставку через смерть 5-річної дитини від рук його підлеглих. pic.twitter.com/hV2d2jnYBQ — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 4 июня 2019 г.

Представитель ЦПК Дарья Каленюк - о том, почему активисты требуют отставки Авакова

Акция под зданием МВД в Киеве

Акция в Тернополе. Фото: Twitter/ ЦПК / Шабунін‏

Акция в Виннице. Фото: Twitter/ ЦПК / Шабунін‏

Акция в Черновцах. Фото: Twitter/ ЦПК / Шабунін‏

Акция в Николаеве. Фото: Twitter/ ЦПК / Шабунін‏

Акция в Ровно. Фото: Twitter/ ЦПК / Шабунін‏

Акция в Херсоне. Фото: Twitter/ ЦПК / Шабунін‏

Акция в Ужгороде. Фото: Twitter/ ЦПК / Шабунін‏

Акция в Полтаве. Фото: Twitter/ ЦПК / Шабунін‏

Акция в Днепре. Фото: Twitter/ ЦПК / Шабунін‏

Напомним, 31 мая в Переяслов-Хмельницком полицейские Петровец и Приходько выпивали, а после этого решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам во дворе дома.

Пуля попала в голову 5-летнего Кирилла, который в это время гулял на детской площадке, 3 июня мальчик умер, не приходя в сознание. "Страна" подробно писала обо всем, что известно о трагедии, а также реакции на нее в полиции, ГБР и социальных сетях. Во вторник, 4 июня, обоих подозреваемых отправили в СИЗО без залога на 60 дней.

Также мы писали о том, как разваливают дело о застреленном пьяными копами мальчике Кирилле.

Между тем, сами министр внутренних дел Арсен Аваков и начальник Нацполиции Сергей Князев встретились с семьей Кирилла Тлявова только во вторник, 4 июня, спустя 4 дня после трагедии.