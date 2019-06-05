В среду, 5 июня, в Украине будет преобладать жаркая, но влажная погода. Почти во всех регионах ожидаются дожди с грозами. Об этом свидетельствует прогноз на сайте Укргидрометцентра.

В западных областях дожди будут не сильными, но с грозами. Днем +23...+27 градусов, ночью +14...+17 градусов. А вот в центральных областях, Черкассах, Кропивницком, возможны ливни - тоже с грозами. Температура будет держаться на уровне +25...+27 градусов днем и +15...+17 ночью.

В Киеве и других северных регионах будет еще теплее - до +27 градусов днем и до +18 градусов ночью. Впрочем, грозы и дожди, хоть и не сильные, не обойдут эти области стороной. Мощные ливни ожидаются также на юге страны. Впрочем, температура тут будет держаться на уровне +25...+29 градусов днем и +17...+20 градусов ночью, несмотря на осадки.

А вот на востоке - в Харькове, Луганске и Донецке - будет тепло и солнечно. Столбики термометров поднимутся до отметки +30 градусов днем и будут держаться на уровне +15...+19 ночью.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июнь. Средняя месячная температура в Украине ожидается на уровне +18...+22 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Также мы писали, что Украина в среду, 5 июня, останется одной из самых жарких стран Европы.