Во вторник, 4 июня, противник 16 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе и обстрелял украинские позиции, погибли двое военнослужащих ВСУ. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы штаба ООС на странице в Facebook.

Вчера, 4 июня, противник трижды применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120-мм и 82-мм. Также он использовал вооружение боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое - получили ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 11 раз обстреляли позиции ООС: дважды вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120-мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды в районе Опытного - из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем; вблизи Новоселовки Второй - из противотанковых ракетных комплексов; дважды в районе Талаковки - из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Чермалыка и Павлополя - из автоматических станковых гранатометов; вблизи Песок - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе Водяного - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны пять раз: вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Золотое-4 - из автоматического стрелкового и снайперского оружия; в районе Станице Луганской - из стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил. Погиб один военнослужащий. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела позиций ООС: вблизи Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов; в районе Водяного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики из автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстреляли позиции ООС вблизи Золотое-1.

По данным украинской разведки, 4 июня один боевик был уничтожен, еще один - ранен.

Скриншот: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, вчера в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина 5 июня будет договариваться в Минске об обмене пленными и прекращении огня на Донбассе.

Также мы писали, что 4 июня на Донбассе по ВСУ 13 раз открывали огонь, потерь среди военных нет.