Голосование за персону нового премьер-министра Великобритании состоится в период с 22 по 28 июля.

Как сообщает Sky News, первый раунд голосования члены парламентской фракции тори проведут 13 июня, следующие раунды пройдут 18, 19 и 20 июня. После этих этапов голосования в списках останутся два претендента.

Окончательный выбор будут делать рядовые члены Консервативной партии. Итоги проведенного среди них голосования станут известны не ранее 22 июля.

В Британии борьба за пост будущего премьера началась после того, как текущая глава правительства Тереза Мэй подтвердила, что 7 июня она уйдет в отставку с поста лидера партии. Известно, что за пост премьера намерен побороться министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.