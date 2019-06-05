Сотрудников полиции Переяслава-Хмельницкого Киевской области Владимира Петровца и Ивана Приходько, которые фигурируют в деле об убийстве пятилетнего мальчика, ранее увольняли из правоохранительных органов. Об этом в Facebook сообщил нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем.

"Известно, что оба подозреваемых работали в ГАИ, а один из них – в спецподразделении "Кобра". Более того, оба сотрудника ранее уже увольнялись со службы. Иван Приходько ранее работал в ГАИ, водителем в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД. В 2015 году стал командиром отделения взвода в 5-й роте киевской полиции. В 2016 году уволен из полиции за несоответствие и уже на следующий день восстановлен в должности решением Окружного админсуда Киева", – написал он.

Скриншот: facebook.com/Mustafanayyem

Член Общественного совета добросовестности Роман Маселко в Facebook проинформировал, что Петровец также не прошел аттестацию и был уволен. "Но в январе 2018 года судья известного Окружного административного суда Киева Дмитрий Костенко восстановил Петровца на должности. Этот "полицейский" даже минимальные баллы на тестах не набрал (44 при минимальных 50)", – отметил активист.

Скриншот, документы: facebook.com/roman.maselko

Напомним, 4 июня суд избрал меры пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залогов.

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