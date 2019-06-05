Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил, что титул в тяжелом весе, ранее принадлежавший Александру Усику, отныне является вакантным. Такое решение было принято из-за предстоящего дебюта украинца в супертяжелом весе.

Отметим, что Усик теперь называется "чемпионом в отпуске" и может претендовать на этот пояс в любое время, если он захочет вернуться в тяжелый дивизион.

Вакантный титул WBC в тяжелом весе будет разыгран 15 июня в Риге между Майрисом Бриедисом и Кшиштофом Гловацки.

21 июля Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, завоевав пояса всех главных боксерских организаций мира.

Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе 25 мая, однако получил травму в процессе подготовки к бою. Его возвращение на ринг ожидается в сентябре.