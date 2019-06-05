В Будапеште обнаружили тела еще двух жертв крушения прогулочного катера, столкнувшегося 29 мая с прогулочным судном.

Как пишет агентство Associated Press, тело туриста из Южной Кореи обнаружено в 58 км от места происшествия. Также дайверы нашли тело женщины в затонувшем катере на глубине девяти метров под водой. Кроме того, 3 июня, были найдены тела еще двоих погибших - мужчины и женщины

Проведение поисковой операции затруднено из-за быстрого течения Дуная, высокого уровня воды в реке и низкой видимости под водой.

Таким образом уже обнаружены 11 тел, еще 17 человек остаются пропавшими без вести.

Ранее стало известно, что затонувший в Будапеште теплоход построили в Херсоне в 1949 году. Также сообщалось, что капитаном врезавшегося в теплоход в Будапеште корабля был украинец, его арестовали на месяц.