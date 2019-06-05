Закарпатец из Нью-Йорка вернулся на родину и собрал за 3 часа 150 кг грибов
На Закарпатье трое местных жителей собрали за несколько часов сразу 150 килограммов грибов.
Так, закарпатец Василий Шпонтак рассказал изданию Mukachevo.net, что собирали грибы в Перечинском районе области с 6:00 до 9:30 утра. Всего собрали до 150 килограмм грибов.
Мужчина родом из Закарпатья, но сейчас проживает в Нью-Йорке, поэтому все грибы забирает с собой. "Мы поделимся с друзьями украинцами в Нью-Йорке и украинской церковью, местный священник уже нас ждет", - рассказал Шпонтак.
Фото: mukachevo.net
Отмечается, что он не единственный, кто поделился снимком рекорда.
Напомним, что в начале весны в Чернобыльской зоне отчуждения из-под снега сами пробились съедобные грибы. Также мы писали, что ученые научили обычные грибы производить электрическую энергию на солнечном свету.