На Закарпатье трое местных жителей собрали за несколько часов сразу 150 килограммов грибов.

Так, закарпатец Василий Шпонтак рассказал изданию Mukachevo.net, что собирали грибы в Перечинском районе области с 6:00 до 9:30 утра. Всего собрали до 150 килограмм грибов.

Мужчина родом из Закарпатья, но сейчас проживает в Нью-Йорке, поэтому все грибы забирает с собой. "Мы поделимся с друзьями украинцами в Нью-Йорке и украинской церковью, местный священник уже нас ждет", - рассказал Шпонтак.

Фото: mukachevo.net

Отмечается, что он не единственный, кто поделился снимком рекорда.

Напомним, что в начале весны в Чернобыльской зоне отчуждения из-под снега сами пробились съедобные грибы. Также мы писали, что ученые научили обычные грибы производить электрическую энергию на солнечном свету.