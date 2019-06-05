Немецкий банк Deutsche Bank AG забрал 20 тонн золота, которые правительство Венесуэлы оставляло в качестве залога для получения $750 млн наличными.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, финансовое соглашение Венесуэла подписала с банком в 2016 году, оно должно было истечь только в 2021 году.

Платежи по кредиту были просрочены, в связи с чем Deutsche Bank взял золото "под контроль".

Стоит отметить, что состоянием на 5 июня 20 тонн золота стоит около 852,3 млн долларов

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Николас Мадуро, который возглавляет страну с 2013 года и набрал больше всех голосов на выборах 2018 года, принес президентскую присягу. Через несколько дней подконтрольный оппозиции парламент признал Мадуро узурпатором. 23 января глава парламента, оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия поддержала Мадуро. В Госдепартаменте США заявили, что Мадуро должен уйти в отставку.

Напомним, в середине мая стало известно, что власти Венесуэлы за последние две недели продали золота из запасов Центрального банка на 570 млн долларов. В конце этого же месяца Центральный банк Венесуэлы обнародовал отчет, причем впервые за три года, о состоянии экономики в стране и положении на финансовом рынке. Так, впервые назван уровень шокирующей инфляции в Венесуэле, в 2018 году она, к примеру, составляла 130 060%.