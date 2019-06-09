Число платежных карт в Украине за первый квартал 2019 года выросло на 4% - до 61,8 миллиона штук. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что 60% из этих карт - активные платежные карты.

По данным регулятора, количество бесконтактных активных платежных карт за это время выросло на 15% - до 4,5 миллиона штук, то есть, каждая восьмая активная платежная карта в Украине является бесконтактной.

Кроме того, в НБУ заявили, что за первый квартал доля безналичных расчетов по объему операций с платежными картами достигла 50%, что на 5 п.п. больше показателя по итогам 2018 года.

При этом больше всего безналичных операций - около 50% - осуществлялось с использованием платежных терминалов.

Как сообщалось, в 2018 году держатели платежных карт украинских банков провели 3,9 миллиарда операций, что на 26,7% больше показателя 2017 года, а объем таких операций вырос на 35,4% - до 2,877 триллиона гривен.

Ранее сообщалось, что в Нацбанке рассказали, сколько денег тратят украинцы с банковских карт на мошенничества.

Также мы писали, что в Днепре полиция вычислила хакеров, которые украли с банковских карт 400 000 гривен.