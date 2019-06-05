В Одессе и Львове прошли первые переходные матчи плей-офф за право играть в футбольной Премьер-лиге Украины (УПЛ) сезона 2019/20, передает Укринформ.

Отмечается, что одесский "Черноморец" со счетом 0:0 сыграл с "Колосом" (Ковалевка), занявшим второе место в Первой лиге, а львовские "Карпаты" сыграли вничью с третьей командой Первой лиги луцкой "Волынью" - 0:0.

Ответные матчи пройдут 8 июня в поселке Ковалевка Киевской области (начало в 18.00) и на стадионе "Авангард" в Луцке (19.00).

Победители по сумме двухматчевых противостояний будут играть в следующем сезоне в Премьер-лиге Украины.

Как сообщалось, "Арсенал-Киев", который в итоге финишировал последним в турнирной таблице Премьер-лиги, в следующем сезоне уступит место победителю Первой лиги "Днепру-1".

Ранее сообщалось, что лучшим футболистом последнего тура Премьер-лиги стал динамовец.

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