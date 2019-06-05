Дикий лось из Красной книги, который накануне проник в частный двор во Львове и скончался, поверг в ступор зоологов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Специалистам показалось очень необычным, что дикое животное, которое обитает в лесах и зачастую боится людей, не сбежало в лес, а наоборот, шло к людям.

"Лось, когда перепрыгивал через забор, распорол себе живот", - рассказывает очевидица. Она добавила, что за 50 лет жизни такого еще не видела.

Откуда лось появился в этой местности, ни зоологи, ни местные не знают, лишь подозревает, что животное убегало от браконьеров в лесах.

Ранее "Страна" рассказывала, что на Волыни вакцину от бешенства для диких животных разбрасывают с самолета.

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