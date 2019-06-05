Известный российский музыкальный продюсер и лидер группы "НА-На" Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил очиститель для промывки труб. Врачи борются за его жизнь. Об этом сообщает Super.ru в Instagram.

Отмечается, что артист за два дня до своего 72-летия ошибся стаканом и выпил оставленную на столе жидкость. Сотрудники скорой, приехавшие к продюсеру, полчаса промывали ему желудок, однако это не помогло, и Бари был срочно госпитализирован в токсикологию "Склифа" с сильным ожогом пищевода.

Как отмечает издание, врачи считают, что Алибасов скоро придет в норму, а его жизни больше ничего не угрожает.

Скриншот: Instagram/Super.ru

Ранее сообщалось, что вдова Шукшина и жена Бари Алибасова угодила в больницу с подозрением на инфаркт.

Также мы писали, что Бари Алибасов официально женился на вдове Шукшина.