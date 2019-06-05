В Переяславе-Хмельницком в среду будут прощаться с 5-летним Кириллом, сообщает ТСН.

Родные уже забрали тело из столичного морга. Кирилл боролся за жизнь с прошлой пятницы.

Смерть ребенка накануне и попытки полиции скрыть преступление возмутили общество, заставили отчитываться едва ли не все силовые структуры. Наказать виновных пообещали президент и генпрокурор.

Как сообщалось, 31 мая в Переяслов-Хмельницком полицейские Петровец и Приходько выпивали, а после этого решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам во дворе дома.

Пуля попала в голову 5-летнего Кирилла, который в это время гулял на детской площадке, 3 июня мальчик умер, не приходя в сознание.

Спустя 4 дня после трагедии Аваков встретился с семьей мальчика.