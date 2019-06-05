Динамо подпишет новый контракт с Александром Хацкевичем - СМИ
Руководство Динамо решило продолжить сотрудничество с Александром Хацкевичем, который руководил командой последние два сезона. Об этом сообщает Sportаrena.
Стороны достигли принципиального соглашения об условиях нового контракта. Запланированая на 5 июня встреча президента "бело-синих" Игоря Суркиса и Александра Хацкевича состоится, однако будет носить рабочий характер.
В частности, будут обсуждаться планы на предсезонную подготовку и вопросы потенциальных трансферов.
Ранее СМИ сообщали о возможном назначении нового тренера в столичном клубе.
Напомним, что контракт Хацкевича с "Динамо" уже закончился и сейчас киевский клуб де-юре работает без тренера.
Ранее Виктор Леоненко утверждал, что увольнять Хацкевича сейчас нет смысла.
Также мы рассказывали, как Хацкевича наказали за неявку на пресс-конференцию.