Руководство Динамо решило продолжить сотрудничество с Александром Хацкевичем, который руководил командой последние два сезона. Об этом сообщает Sportаrena.

Стороны достигли принципиального соглашения об условиях нового контракта. Запланированая на 5 июня встреча президента "бело-синих" Игоря Суркиса и Александра Хацкевича состоится, однако будет носить рабочий характер.

В частности, будут обсуждаться планы на предсезонную подготовку и вопросы потенциальных трансферов.

Ранее СМИ сообщали о возможном назначении нового тренера в столичном клубе.

Напомним, что контракт Хацкевича с "Динамо" уже закончился и сейчас киевский клуб де-юре работает без тренера.

Ранее Виктор Леоненко утверждал, что увольнять Хацкевича сейчас нет смысла.

Также мы рассказывали, как Хацкевича наказали за неявку на пресс-конференцию.