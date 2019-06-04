Глава Украины Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе договорились о проведении саммита Украина-ЕС в Киеве 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве", - сообщает во вторник пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что Зеленский подчеркнул неизменность закрепленных в Конституции Украины приоритетов, прежде всего, стратегического курса государства на получение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также готовность Украины придерживаться взятых на себя обязательств, в частности, в отношениях с международными финансовыми институтами.

В то же время глава Еврокомиссии заверил в полной поддержке Украины со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.

Ранее сообщалось, что Юнкер назвал Зеленского новым Порошенко.

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