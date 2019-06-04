Из-за внезапного наводнения в Винницкой области погибла многодетная мать. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина пасла скот, и вдруг течение сбило с ее ног и понесло. В соседних селах затопило дворы и огороды, немало селян потеряли весь урожай.

В соседних селах стихия забрала весь урожай. В сельсовете занимаются подсчетом суммы убытков. Обещать помочь всем пострадавшим селянам.

У женщины осталось четверо детей, старшей из которых - 14 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Херсонской области девушку убило молнией, когда она собирала клубнику

Также мы публиковали видео наводнения в Ровенской области с высоты птичьего полета.