Трехмесячный ребенок умер от кори в Ровно.

Как сообщает ТСН, девочка имела врожденный вирус, так как корью переболела ее мать во время беременности.

Младенец родился преждевременно. Медики пытались спасти ребенка, однако реанимационные меры не помогли. Болезнь поразила мозг и легкие девочки.

Отмечается, что с 1 января это уже четвертая смерть от заболевания корью в Ровенской области.

"Обращаем внимание тех мам, которые планируют беременность - нужно обязательно пройти вакцинацию", - говорит заведующий отделом эпидемнаблюдения ровенского лабораторного центра.

Ранее сообщалось, что с начала года корью заболели более пятидесяти тысяч человек.

Также мы писали, что Украина попала в топ-3 мира с самой высокой заболеваемостью корью.