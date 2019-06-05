В городе Благовещенское Кировоградской области молния ударила в здание райгосадминистрации в результате чего возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"4 июня в 18:07 в г.Благовещенское в результате попадания молнии в здание райгосадминистрации возникло возгорание кровли на площади 300 м.кв. По оперативным данным, жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы техники.



Фото: dsns.gov.ua

Ранее сообщалось, что из-за пожара на птицефабрике под Киевом коммунальщики проверяют воздух на Окружной дороге.

По данным КГГА, на данный момент ситуация с состоянием воздуха на территории Киева под контролем. В случае ухудшения ситуации будут информировать дополнительно.

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