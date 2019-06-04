Собирала клубнику и звонила. Появились подробности гибели девушки от удара молнии под Херсоном
В Херсонской области девушку убило молнией, когда она собирала клубнику и незадолго до удара звонила по телефону.
Медики прибыли на месте через 10 минут, но у 17-летней девушки шансов выжить не было.
"У бедняги были полностью расширенные зрачки, это значит, что мозг уже не работает", - рассказала врач, которая также обратила внимание на синие пятна по телу погибшей.
Ураган был такой силы, что сами медики едва уцелели.
"Такое вижу в первые за 15 лет работы", - рассказывает врач неотложки.
Кроме того, в селе из-за молнии в многих домах вышла из строя бытовая техника. Позже люди узнали, что стихия убила еще и пожилого мужчину, который пас коров.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области молния убила рыбака.
А еще ранее под Львовом молния убила пенсионера.