В Херсонской области девушку убило молнией, когда она собирала клубнику и незадолго до удара звонила по телефону.

Медики прибыли на месте через 10 минут, но у 17-летней девушки шансов выжить не было.

"У бедняги были полностью расширенные зрачки, это значит, что мозг уже не работает", - рассказала врач, которая также обратила внимание на синие пятна по телу погибшей.

Ураган был такой силы, что сами медики едва уцелели.

"Такое вижу в первые за 15 лет работы", - рассказывает врач неотложки.

Кроме того, в селе из-за молнии в многих домах вышла из строя бытовая техника. Позже люди узнали, что стихия убила еще и пожилого мужчину, который пас коров.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области молния убила рыбака.

А еще ранее под Львовом молния убила пенсионера.