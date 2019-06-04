В Василькове при пожаре на птицефабрике заживо сгорели десятки тысяч птиц. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщалось, пожар вспыхнул сегодня, 4 июня, в 11:37 в городе Васильков Киевской области на территории птицефабрики, в отдельно стоящем одноэтажном цехе с птицей (размером 50х300). По оперативным данным, загорелась кровля. Площадь пожара в цеху составляла 15 тыс. кв. м. В 13:50 пожар был локализован.

Работники поздно поняли, что самостоятельно не справятся с огнем. А за это время огонь полностью охватил птичник – 15 тысяч квадратных метров горели вместе с курами.

Ранее сообщалось, что на Сейшелах заметили птиц, которые считались вымершими сотни тысяч лет.