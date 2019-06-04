Глава Украины Владимир Зеленский принял приглашение посетить Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает Интерфакс-Украина.

"Я рад, что вы приняли мое официальное приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Я буду счастлив приветствовать вас в Варшаве", - сказал он во вторник в Брюсселе после переговоров с президентом Украины Зеленским, передает корреспондент Интерфакс-Украина.

В свою очередь Зеленский констатировал, что "с удовольствием принимает приглашение президента Дуды". "Я надеюсь и верю, что совместными усилиями мы будем создавать историю успеха", - сказал глава украинского государства.

Напомним, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал дефолт Украины слухами, которые не имеют ничего общего с его позицией.

Также мы писали, что в Брюсселе Зеленский заявил, что курс Украины в НАТО и ЕС остается неизменным приоритетом.