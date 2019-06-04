По данным Минсоцполитики, субсидианты, которые имеют неиспользованные субсидии за октябрь 2018 - январь 2019 года, могли воспользоваться ими только до конца отопительного сезона, то есть в течение февраля - апреля 2019 года.

В связи с этим долги, которые выставляются в июне таким домохозяйствам коммунальщиками, незаконны, передает Юрлига.

Отмечается, что если по состоянии на май в личных кабинетах субсидиантов была переплата, а в июне образовался долг, что стало поводом для получателей жилищных субсидий требовать у газовиков, тепловиков и других предоставителей коммунальных услуг перерасчета.

Узнать причину происхождения долга можно, запросив у коммунальщиков помесячную распечатку с информацией: какая социальная норма, сколько газа, воды, тепла, света фактически потреблено домохозяйством, сколько оплачено, а сколько сэкономлено. На основе этих данных можно определить правомерность выставления задолженности и причин ее возникновения.

Июньские платежки за газ, электроэнергию, воду и отопление у получателей субсидии с минусом возможны только в трех случаях:

Задолженность в июньской платежке могла появиться у тех, кто не уплатил счета за коммунальные услуги за май; Семьи, которые потребляют больше предоставленных им социальных нормативов, должны доплатить за фактически употребленную услугу сверх нормы; Если у субсидианта к началу отопительного сезона (2018 - 2019 гг.) была накоплена задолженность и не оплачена в течение зимы. Такая задолженность субсидией не покрывается и должна платиться субсидиантом самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Кабмине урезали субсидии на оплату коммуналки на 13 миллиардов гривен.

Также мы писали, что Гройсман пообещал монетизировать не только субсидии, но и все льготы.