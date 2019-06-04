Выпавший из аттракциона в Одессе мужчина погиб на глазах у троих детей. Видео с места трагедии
У погибшего на одесском аттракционе мужчины осталось трое детей. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Мужчина сорвался с аттракциона из-за оборвавшегося ремня безопасности. Он скончался на месте. Теперь полицейские выясняют, кто виноват в трагедии.
"На месте бригада медиков констатировала смерть. Открытая черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью", - рассказал главврач больницы.
Один из свидетелей утверждает, что виновниками происшествия могут быть рабочие, которые устанавливали аттракционы.
"Я просто видел этих людей - им было плохо, они всю ночь пили...крутят там что-то...неприятное зрелище", - говорит очевидец.
Передвижные аттракционы прибыли в Белгород-Днестровский из западной Украины, чтоб развлекать местный жителей на День защиты детей и на День города.
В мэрии утверждают, что у владельца были все необходимые разрешения, но позже выяснилось - документы все-таки были не все.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Одесской больнице загадочно умер шестимесячный малыш.
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