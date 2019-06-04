У погибшего на одесском аттракционе мужчины осталось трое детей. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мужчина сорвался с аттракциона из-за оборвавшегося ремня безопасности. Он скончался на месте. Теперь полицейские выясняют, кто виноват в трагедии.

"На месте бригада медиков констатировала смерть. Открытая черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью", - рассказал главврач больницы.

Один из свидетелей утверждает, что виновниками происшествия могут быть рабочие, которые устанавливали аттракционы.

"Я просто видел этих людей - им было плохо, они всю ночь пили...крутят там что-то...неприятное зрелище", - говорит очевидец.

Передвижные аттракционы прибыли в Белгород-Днестровский из западной Украины, чтоб развлекать местный жителей на День защиты детей и на День города.

В мэрии утверждают, что у владельца были все необходимые разрешения, но позже выяснилось - документы все-таки были не все.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Одесской больнице загадочно умер шестимесячный малыш.

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