В киевском метро сообщили, когда в подземке полностью исчезнут жетоны
В столичном метрополитене через 148 дней полностью исчезнут жетоны. Об этом информирует пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Таким образом столичное метро полностью перейдет на использование карточек.
"148 дней до метро без жетонов. Спасибо за продуктивность и идеи по выводу из обращения жетона и переход транспорта на современные средства оплаты. Ваше время важно для родных, друзей и коллег, а не для очередей за жетоном!" - сказано в сообщении.
Фото: facebook.com/kyivmetro
Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене начнут устанавливать туалеты.
При новом строительстве и реконструкции будут предусмотрены санузлы в пределах вестибюля станций, то есть на входе/выходе к ним.
Также мы писали, что в киевском метро 1 июня запустят еще один разрисованный поезд.