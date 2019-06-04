В столичном метрополитене через 148 дней полностью исчезнут жетоны. Об этом информирует пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Таким образом столичное метро полностью перейдет на использование карточек.

"148 дней до метро без жетонов. Спасибо за продуктивность и идеи по выводу из обращения жетона и переход транспорта на современные средства оплаты. Ваше время важно для родных, друзей и коллег, а не для очередей за жетоном!" - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене начнут устанавливать туалеты.

При новом строительстве и реконструкции будут предусмотрены санузлы в пределах вестибюля станций, то есть на входе/выходе к ним.

Также мы писали, что в киевском метро 1 июня запустят еще один разрисованный поезд.