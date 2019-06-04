Президент Украины Владимир Зеленский называет слухами информацию о якобы запланированном экономическом дефолте в Украине. Об этом сообщается в микроблоге Администрации президента в Twitter.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией ", - сказал Зеленский на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе.

Фото: twitter.com

Напомним, что экс-совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский в интервью Financial Times сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта, указывая, что надо брать пример с Греции. "По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция. Это пример для Украины", - сказал он.

В то же время, у Зеленского сразу отвергли предложение Коломойского объявить дефолт.