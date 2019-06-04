Суд осудил рецидивистов, которые совершили особо тяжкие корыстные преступления в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Киевской области в Facebook.

Отмечается, что в конце 2016 – начале 2017 годов двое мужчин тридцати шести и тридцати восьми лет совершили ряд разбойных нападений, грабеж, кражу и хулиганство. От их действий пострадали жители города Вишневое и села Петропавловская Борщаговка, в том числе: 80-летние пенсионеры, священник, работник полиции и прохожие граждане.

По данным прокуратуры, нападавшие совершали преступления на улице и вторгаясь в дома потерпевших, применяя к ним насилие, при этом не пренебрегали даже 350 гривнами, которые забрали у пенсионерки.

Осужденные оказались ранее неоднократно судимыми за совершение насильственных и корыстных преступлений.

По результатам судебного рассмотрения преступников признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 187, ч. 4 ст. 296 УК Украины и обоих приговорили к наказанию в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Скриншот: Facebook/Прокуратура Київської області

Ранее сообщалось, что в Одессе суд приговорил к пожизненному сроку рецидивиста, который расчленил инспектора СИЗО .

Также мы писали, что в Киеве полицейские поймали рецидивиста, грозившего взорвать все церкви и синагоги столицы на Пасху.