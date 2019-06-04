Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов подставить "политическое плечо" Михаилу Саакашвили, предложив ему идти на досрочные выборы вместо со своей партией. Соответствующее видео опубликовано в Facebook Кличко.

Лидер УДАРа подтвердил, что его партия идет на досрочные парламентские выборы. Кличко сказал, что он остается лидером, а Саакашвили предложил стать главой партии. Далее Кличко сказал, что остается мэром Киева, потому что у него осталось много обязательств перед киевлянами.

По данным "Страны" в ближайшее время Саакашвили подтвердит своё согласие идти на выборы в Раду вместе с Кличко.

Видео: facebook.com

Напомним, что УДАР так и не договорился с Тимошенко об участии в выборах.

Также мы писали о том, что Саакашвили и Савченко не будут представлять "Слугу народа" в Раде .