Кличко предложил Саакашвили возглавить "Удар" и вместе идти на выборы. Видео
Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов подставить "политическое плечо" Михаилу Саакашвили, предложив ему идти на досрочные выборы вместо со своей партией. Соответствующее видео опубликовано в Facebook Кличко.
Лидер УДАРа подтвердил, что его партия идет на досрочные парламентские выборы. Кличко сказал, что он остается лидером, а Саакашвили предложил стать главой партии. Далее Кличко сказал, что остается мэром Киева, потому что у него осталось много обязательств перед киевлянами.
По данным "Страны" в ближайшее время Саакашвили подтвердит своё согласие идти на выборы в Раду вместе с Кличко.
Видео: facebook.com
Напомним, что УДАР так и не договорился с Тимошенко об участии в выборах.
Также мы писали о том, что Саакашвили и Савченко не будут представлять "Слугу народа" в Раде .