В Киевской местной прокуратуре №5 завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего мужчины, уроженца Черниговской обаласти, который совершил развратные действия в отношении двух малолетних. Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.

Отмечается, что в начале апреля этого года около шести часов вечера молодой человек отдыхал в одном из кафе у озера в Оболонском районе столицы. Увидев двух детей, которые играли рядом с кафе, с целью удовлетворения своей половой страсти мужчина подошел к ним и совершил развратные действия сексуального характера. Аморальные действия заметили взрослые, которые задержали мужчину на месте совершения преступления и вызвали сотрудников полиции.

"По результатам досудебного расследования злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины (умышленные действия, выразившиеся в совершении развратных действий в отношении малолетних), санкция которой предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Обвинительный акт по факту совершенного злоумышленником преступления направлено в Оболонский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

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