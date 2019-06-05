Владимир Зеленский совершил свой первый зарубежный визит в качестве президента. Он посетил Брюссель, где встретился с руководством Евросоюза и НАТО, расставив своими заявлениями геополитические приоритеты.

Сопроводил свою поездку Зеленский Facebook-выпадом в адрес России. Видимо, чтобы уже обозначенный евроатлантический вектор еще раз подчеркнуть.

Интересно, что завтра с этой самой Россией (точнее, союзными ей так называемыми "республиками") едет договариваться в Минск Леонид Кучма - представитель Украины в Трехсторонней контактной группе. В этом свете визит Зе в Европу носит упреждающий характер: показать свою лояльность к Западу, начиная некий, пусть и пока призрачный, диалог с Востоком.

Какие месседжи раздавал Зеленский в Европе и как это связано с завтрашним рестартом Минска - разбиралась "Страна".

С чего началась поездка

Вояж в Брюссель начался с пространной и немного странной записи украинского президента в Facebook.

Он заявил, что из головы не выходит смерть 5-летнего Кирилла Тлявова, убитого пьяными полицейскими недалеко от Киева. Но внезапно свел к тому, что Украина, ЕС и НАТО должны остановить Путина, который убивает наших детей.

"Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не выходит 5-летний Кирилл [Тлявов]. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинцев. 98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка", - написал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что около 200 000 детей стали внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 000 детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием - "психологическим, сексуальным, физическим".

"Сегодня, в Международный день невинных детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в том числе детей. Конечно, призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня по вопросу - как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти - ради детей", - написал Зеленский.

Пост вызвал недоумение в соцсетях: уж слишком сомнительной оказалась попытка связать гибель ребенка в результате действий украинских полицейских с жертвами войны на Донбассе.

А вот что до месседжа Зеленского, то здесь в целом все понятно: новый президент поехал за границу с теми же тезисами, что старый. Как бы расписываясь перед Западом в том, что при нем, Зеленском, антироссийская политика в принципе не поменяется.

Украина идет в НАТО

Украинский президент встретился с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером (кстати, вскоре он покинет свой пост) и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. И некоторыми другми еврочиновниками.

С Юнкером вышла забавная история: он по сути назвал Зеленского "новым Порошенко".

Дело было так. Украинскую делегацию на входе встретил сам Юнкер и, приобняв одной рукой Зеленского за плечи, повел его к месту фотографирования. Юнкера спросили, не скучает ли он за своим другом Порошенко.

На это Юнкер сказал: "А у меня есть новый".

"Новый" действительно во многом повторял риторику "старого". Одно из главных заявлений Зеленского в Брюсселе - Украина однозначно пойдет в НАТО.

"Стратегический курс Украины – на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Это закреплено в Конституции Украины и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом", – сказал Зеленский, который раньше критиковал стремление в Альянс прошлой власти и говорил, что нам там никто не ждет.

"Очень хочу придать новый импульс нашим отношениям с Альянсом. Вооруженная агрессия России остается основным вызовом для евроатлантической безопасности. Среди общих задач – стабильность и безопасность в Черном море, что требует дополнительных усилий Альянса", – сказал украинский президент на встрече с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

В общем, геополитические приоритеты те же, что и прежде.

При этом, что характерно, в Брюсселе он ни слова не сказал о референдуме по вступлению в НАТО, который не так давно сам же и предлагал провести. То есть по всей вероятности его уже не будет (по крайней мере, при правлении Зеленского).

И это снова похоже на политику Порошенко, который одно время выступал с идеей такого референдума, а потом, видимо понимая, что результат будет не слишком убедительным, отказался от его проведения.

Второй и более важный аспект "натовских" заявлений президента - это по сути крест на любых вариантах компромисса с Россией, которая готова договариваться с нейтральной Украиной. А вот в качестве члена Альянса Украина - однозначный оппонент, угрожающий РФ прямо на ее западных границах.

А это значит, что уже самой России не будет никакого резона способствовать реинтеграции Донбасса, если даже Киев проявит желание идти в этом вопросе на компромисс. Ведь окончание войны и реинтеграция приблизят Украину к вступлению в НАТО (устав запрещает принимать страны, имеющие территориальный конфликт).

Понятное дело, что заявления Зеленского пока что приближают Украину к НАТО не сильнее, чем закрепленные недавно в Конституции статьи. Но дают понять Кремлю, что договариваться с тем, кто стремится во враждебный Москве альянс, в общем-то непонятно уже и о чем.

Открестился от Коломойского

Еще один важный пакет заявлений касался отношений Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, с которым молва (а также многие СМИ и эксперты) тесно связывают. И эта связт Западу очень не нравится.

В Брюсселе Зе попытался убедить европейских партнеров, что Коломойский ему не указ.

Так, президент открестился от идеи дефолта, который недавно предложил объявить Игорь Коломойский.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией ", - сказал Зеленский на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Второе важное заявление на тему Коломойского касалось "Приватбанка". Президент Украины заявио, что не намерен помогать олигарху вернуть национализированный банк в свою собственность.

"Что касается "Приватбанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - заявил Зеленский.

Естественно, пока непонятно насколько искренни эти заявления. В конце концов это можно будет определить эмпирическим путем - исходя из конкретных действий (или бездействия) Зеленского в ситуации вокруг банка. А также по тому, сколько людей Коломойского окажется на государственных постах и в списке кандидатов на выборы в Раду от "Слуги народа".

О чем завтра пойдет речь в Минске

После встречи с главой НАТО, Владимир Зеленский дал короткий брифинг. Самое интересное там прозвучало насчет урегулирования на Донбассе.

"Завтра в Минске обсудим, во-первых, прекращение огня, обмен пленными", - сказал президент.

Он добавил, что 5 июня к Трехсторонней контактной группе присоединится новый начальник Генштаба Руслан Хомчак. И напомнил, что возглавит делегацию второй президент Украины Леонид Кучма.

"Там (на встрече в Минске - ред.) будут определенные предложения по возвращению к Минску. Прекращение огня – мы хотим все закончить", - сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что уже договорился с вновь назначенным представителем Украины в ТКГ Леонидом Кучмой об активной работе гуманитарном направлении. Например, речь идет о строительстве моста в Станице Луганской. Зеленский отметил, что есть и "предложения экономического плана".

А получится ли?

Отметим, что колесики по Минску завертелись после визита в Киев министров иностранных дел Германии и Франции. Однако эксперты, опрошенные "Страной", не видят, что может сейчас сделать Украина с Минском, кроме как начать выполнять политическую часть Минских соглашений. А такой ход событий отметал сам Зеленский, не согласный на особый статус Донбасса и амнистию, которые лежат в основе политической части. И уж точно, как писалось выше, реинтеграция Донбасса несовместима с курсом в НАТО, которому присягнул Зеленский.

Впрочем, новый президент уже не раз кардинально менял точку зрения. Поэтому многие расценивают его антироссийские выпады в Брюсселе как попытку не нарваться на акции националистов в условиях неподконтрольной Верховной Рады и силовиков. И эта ситуация, как надеются некоторые наблюдатели, может измениться после выборов, когда коалиция во главе со "Слугой народа" сформирует правительство.

Однако пока это звучит как предвыборная отговорка. Да и минские телодвижения Зеленского имеют на данный момент совершенно прикладную цель - показать хоть какие-то действия на донбасском направлении до парламентских выборов. Чтоб хоть что-то показать избирателю в русле "мы идем к миру".

Поэтому Леонид Кучма, по задумке Банковой, может прямо сейчас решить задачи попроще, чем исполнение Минских соглашений: например, обменять пленных. Из чего можно будет сделать неплохое шоу накануне выборов, где "Слуге народа" важно не растерять избирателей, ратующих за мир с Россией.

И хорошо, если идея выгорит. Но, кажется, сам Владимир Зеленский делает все, чтобы Москва "отморозилась" от его инициатив.

Это признают даже записные порохоботы.

"Понимает ли Владимир Зеленский, что заявлениями о "принуждении России к миру" он фактически уничтожает даже теоретические возможности для диалога с Владимиром Путиным. Даже диалога через посредников", - удивляется в Facebook журналист Виталий Портников, аплодирующий тому, что Зе продолжает политику ПАПа на международной арене.

В Кремле тоже понимают, что обмен пленными или другие хорошие, но мало что меняющие подвижки по Донбассу, дают очки в карму Зеленского и работают на рейтинг его партии. И если в РФ сочтут, что после выборов Зеленский пойдет по стопам Порошенко и начнет саботировать Минск, то и помогать ему побеждать на этих выборах - не станут.

И Владимир Зеленский пока, как видим, активно работает на то, чтоб у Москвы именно такое понимание и возникло.