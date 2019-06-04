Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается выступать на стороне бывших владельцев "ПриватБанка" и обещает, что в вопросе с этим финучреждением будет защищать только государство.

Об этом он завил в ходе встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, сказано в Twitter АП.

"Что касается "ПриватБанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - сказано в сообщении.

Фото: twitter.com

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. Окружной админсуд г.Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Брюссель с визитом во вторник, 5 июня. Согласно программе его визита, в здании Еврокомиссии была запланирована встреча с президентом ЕК по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине.

Также мы писали о том, что Зеленский объявил, когда Украина будет договариваться в Минске об обмене пленными и прекращении огня на Донбассе.

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