В распоряжении "Страны" оказалась фотография от наших читателей, сделанная вечером 4 июня в ресторане SANPAOLO на музейном переулке в Киеве, на которой запечатлены генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко за одним столиком с народным депутатом от БПП Александром Третьяковым.

Ткаченко и Третьяков (сидит спиной). Фото: Страна.ua

Александр Ткаченко является известным украинским медиа-менеджером, продюсером, журналистом и телеведущим, а также генеральным директором холдинга "1+1 медиа", который принадлежит Игорю Коломойскому.

В последнее время, в политических кругах ходят слухи, что Ткаченко рассматривает возможность побороться за пост мэра Киева (либо главы Киевской горадминистрации, если эту должность разделят с должностью городского головы).

Александр Третьяков — заместитель главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" и весьма влиятельный в Киеве человек. На этих выборах планирует вновь избираться в Раду по одному из мажоритарных округов столицы.

Ранее сообщалось, что названа дата, когда состоится первый съезд БПП под новым названием.

Также мы писали, что после инаугурации Зеленского бывший президент Порошенко переехал в прозрачный офис БПП.