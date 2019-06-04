Известная украинская певица Ани Лорак, которая строила свою карьеру в России, приехала в Нью-Йорк и восхитила сеть своей стройной фигурой.

На своей странице в Instagram в stories артистка поделилась снимком, на котором она предстала в джинсовых мини-шортах и черном топе, который оголяет живот. Певица для своих 40 лет выглядит отлично: у нее подтянутые ноги и плоский животик.

Фото: instagram.com/anilorak

Также звезда сегодня опубликовала в Instagram снимок из Нью-Йорка, на котором она идет по улице возле известного отеля. Кадр она сопроводила интригующей подписью о новой жизни и пообещала вскоре выпустить новую песню.

"Скоро новая песня! Новая жизнь! Вы готовы?" - спросила Каролина у подписчиков.

Фото: instagram.com/anilorak

Напомним, что СМИ сообщили, что Ани Лорак распустила всю свою многолетнюю команду.

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