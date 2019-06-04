Руководство "Шахтера" готово расстаться с наставником команды Паулу Фонсекой и отпустить его в римскую "Рому" бесплатно. Об этом сообщает FootballUA.

По данным итальянского издания Corriere dello Sport, "горняки" решили отказаться от 5 миллионов евро, приписанных в контракте португальца в качестве отступных, в знак благодарности за проделанную работу.

Паулу Фонсека заинтересован в сотрудничестве с "Ромой", но хочет получить гарантии от руководства клуба, что у него будет достаточно средств для построения конкурентоспособной команды.

Руководство "Ромы" планирует предложить португальскому тренеру 3-летний контракт с зарплатой в 2,5 миллионов евро за сезон в Италии.

Однако, по данным Tuttomercatoweb Фонсека остался не в восторге от представленного ему проекта развития клуба и команды. Главным препятствием являются некие проблемы, связанные с переездом в Италию членов семьи португальца.

Сообщается, что точка в переговорах пока не поставлена, но Рома начала рассматривать запасные варианты.

Как сообщала "Страна", капитан "Шахтёра" может оказаться в "Роме" вместе с Паулу Фонсекой.

Напомним, что "Шахтер" и "Динамо" попали в топ-25 рейтинга УЕФА. Помимо них в еврокубках в новом сезоне сыграют "Александрия" и "Мариуполь".