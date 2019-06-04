Жителей Украины призвали быть осторожными при снятии наличных с банкоматов из-за использования мошенниками фальш-панелей. Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Банкомат считает и выдает деньги, но через вот эту фальшь-панель - средства просто не попадают к владельцу. Пока человек уходит, звонит в банк и т.д., преступники спокойно подходят, снимают накладку и забирают деньги", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Киеве мошенники начали нагнетать истерию вокруг "Приватбанка" и воровать деньги пенсионеров.

Они звонили и сообщали, что карточка якобы заблокирована и нужно связаться с банком по определенному номеру. Доверчивые люди, в основном пенсионеры, бросались звонить "менеджеру", и у них тут же выспрашивали пин-код, а затем снимали деньги со счетов.

Отметим, что в Днепре неизвестные подорвали банкомат и заодно разгромили парикмахерскую.