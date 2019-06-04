Во вторник, 11 июня, на заседании Центральной избирательной комиссии были зарегистрированы 11 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Таким образом, по состоянию на 4 июня Комиссия зарегистрировала 32 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения. Также ЦИК зарегистрировала доверенных лиц некоторых кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в одномандатных избирательных округах", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Комиссия отказалась регистрировать шесть кандидатов в народные депутаты Украины из-за отсутствия предусмотренных избирательным законом обязательных к подаче документов.

Кроме того, Комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий.

Напомним, внеочередные парламентские выборы запланированы в Украине на 21 июля 2019 года.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд может отменить досрочные выборы до конца июня.

Также мы писали, что в ЦИК утвердили распределение около 2 млрд гривен из бюджета на выборы в Раду.