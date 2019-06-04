Следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области закрыли дело в отношении сотрудников научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, которые проводили автотехнические исследования по делу по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении смертельного ДТП в Харькове в октябре 2017 года.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Дронова Сергей Перепелица.

"Следователи СУ ГУНП в Харьковской области оказались проворнее чем следователи Холодногорского ОП ГУНП в Харьковской области и сразу после направления в следственное управление области уголовного производства в отношении экспертов ХНИИСЭ им. Бокариуса его закрыли! Зачем проводить следственные действия, зачем полное, всестороннее досудебное расследование! Все же и так хорошо", - написал адвокат.

Также Перепелица опубликовал фото соответствующего постановления, датированного 27 мая. Согласно документу, производство закрыто в связи с отсутствием состава уголовного преступления.

Фото: facebook.com

До этого адвокат Дронова Перепелица через суд добился открытия дела против работников Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, которые не смогли установить скорость автомобиля Зайцевой в момент совершения ДТП. Однако полиция закрыла производство в связи с тем, что следствие не установило в действиях судебных экспертов признаков уголовного преступления. Впоследствии Перепелица обжаловал постановление следователя.

Напомним, что 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение Lexus 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля Volkswagen, за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому. Защитники Зайцевой и Дронова подали апелляционные жалобы на приговор суда. Апелляционное рассмотрение дела назначено на 14 августа.