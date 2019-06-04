После ДТП в Ровенской области спасатели мыли трассу от клея ПВА. Фото
В Ровненской области спасатели помогли смыть с автодороги клей, который разлился на трассу после ДТП.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области. Информация о происшествии на автодороге М-06 поступила спасателям в 03:38 утра вторника, 4 июня.
По прибытию на место бойцы ГСЧС установили, что в результате ДТП перевернулся полуприцеп от Mercedes-Benz 413, который был заполнен клеем ПВА. Произошел разлив клея на дорогу.
Пострадавших в инциденте нет. Спасатели сразу же смыли клей с автодороги с помощью водяного ствола. Сотрудниками полиции примерно на 30 минут было ограничено движение транспорта.
К происшествию была привлечена одна единица техники ГСЧС и 5 спасателей. Причины возникновения ДТП устанавливает полиция.
Фото: rv.dsns.gov.ua
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