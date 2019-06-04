Украина провела экстрадицию в Польшу гражданина Грузии, которого подозревают в изнасиловании и убийстве девушки. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook/Larysa Sargan

"После совершения противоправных действий он завернул тело в мешки из фольги, запаковал в туристическую сумку и на такси вывез на окраину парка города Лодзь. Указанное преступление получило широкий резонанс в соседнем государстве, поэтому подозреваемый попытался скрыться на территории Украины. Попытка оказалась неудачной", - рассказала Сарган.

Как она отметила, процесс экстрадиции длился полгода. Преступник был перевезен в специальной маске, наручниках и цепях, а Польша забрала его на военном самолете.

Ранее сообщалось, что Франция готова экстрадировать в Украину афериста Малиновского, которого считали погибшим.

Также мы писали, что прокуратура экстрадирует в Польшу скрывавшегося в Украине насильника-убийцу .