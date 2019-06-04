Стоимость подсолнечного масла в Украине в ближайшее время будет расти на фоне колебания украинской валюты и из-за сокращения запасов масличного сырья.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного информационно-аналитического центра мониторинга товарных рынков (Госвнешинформ).

"Как сообщают операторы, в краткосрочной перспективе возможно повышение стоимости подсолнечника на фоне очередного колебания украинской валюты и сокращение запасов масличного сырья", - говорится в сообщении.

Цены на рынке подсолнечного масла будут расти из-за сокращения запасов подсолнечника.

По данным центра, трейдеры сейчас активно покрывают контракты на поставку товара в июне-июле.

По данным Государственной службы статистики, в январе-апреле 2019 года в Украине было произведено 1,992 миллиона тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 12,3% превышает показатель аналогичного периода годом ранее.

Также в Госвнешинформе сообщили, что цены на подсолнечный шрот также уверенно выросли.

"Отмечается оживление активности на рынке: учитывая ситуацию между США и Китаем, а также задержку посевной в США, может возникнуть дефицит сырья для производства кормов", - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в Украине снижается и будет сокращаться дальше производство подсолнечного масла.

Также мы писали о том, что Украина отгрузила в Европу рекордное количество семян подсолнечника.