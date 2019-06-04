В Киеве в одном из магазинов торгового центра "Глобус" заметили профессиональную воровку. Рассмотреть лицо трудно, но смысл ее деятельности очевиден.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", с августа супермаркеты обяжут размещать туалеты для посетителей. Соответствующая норма содержится в изменениях Государственных строительных норм (ГСН), которые уже опубликованы и вступают в силу с 1 августа 2019 года.

Отметим, что в центре Киева грабитель отобрал рюкзак с деньгами у режиссера. Он около 22:00 уже подходил к своему дому, как вдруг к нему подошел некий мужчина, похожий внешне на кавказца и схватил рукой за рюкзак. Полиция завела уголовное дело по статье 186 УК Украины "Грабеж", виновнику в случае поимки грозит до 5 лет тюрьмы.