В столице Эстонии, Таллине в 18:07 вторника, 4 июня, совершил аварийную посадку самолет эстонской авиакомпании Nordica, совершавший перелет из Киева. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По данным пресс-службы Таллиннского аэропорта, на борту находились 31 пассажир, и пять членов экипажа. Никто не пострадал.

Сообщается, что ЧП произошло из-за разрушения покрышки шасси. Аэропорт был кратковременно закрыт, полеты возобновились в 18:38.

Как сообщала "Страна", в МАУ отказались возить пассажирку, устроившую дебош на рейсе Барселона-Киев. Уточняется, что женщина 29-30 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя неадекватно. В дальнейшем пассажирке будет отказано в перевозке по всей маршрутной сети украинской авиакомпании.

Отметим, что из Киева возобновляются прямые перелеты в Белград.