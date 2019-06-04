Цены на нефть перешли к росту на торгах во вторник, нефть Brent выросла до $61,82 за баррель, пишет Интерфакс.

Рост произошел вслед за скачком фондового рынка США на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о готовности американского Центробанка поддержать экономику в условиях торговых конфликтов

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 Кв во вторник составила $61,82 за баррель, что на $0,54 (0,88%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,31 (0,58%) - до $53,56 за баррель.

Накануне цена нефти Brent опустилась до минимальной отметки с конца января, WTI - до минимума с середины февраля.

Brent потеряла в стоимости более 11% в мае, WTI - более 16% на опасениях снижения спроса на нефть в связи с ослаблением глобального экономического подъема на фоне эскалации торговых конфликтов.

Аналитики JPMorgan Chase повысили оценку вероятности рецессии в США во втором полугодии 2019 года до 40% с ожидавшихся месяц назад 25%.

Однако во вторник председатель американского Центробанка заявил, что Федрезерв внимательно оценивает экономические последствия усиливающихся споров США с их крупнейшими торговыми партнерами и готов действовать, чтобы поддержать экономику.

"Мы, как всегда, готовы принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около нашего 2%-ного целевого показателя", - заявил Пауэлл.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих накануне заявил, что нефтедобывающие страны, скорее всего, продолжат принимать меры для предотвращения избытка топлива на мировом рынке до конца 2019 года. "Я хотел бы подчеркнуть свою уверенность, основанную на консультациях с ключевыми производителями нефти, что мы будем делать все необходимое для поддержания стабильности рынка и после июня", - заявил министр.

В июне завершается срок действия текущего соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+, и странам-производителям нефти предстоит провести встречу для решения вопроса о том, стоит ли продлевать соглашение. Vitol Group, крупнейший независимый нефтетрейдер мира, ожидает, что сделка будет продлена на вторую половину 2019 года.

Напомним, что цена нефти впервые за три месяца упала ниже $63.

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