В 2018 году ученый из Китая Хэ Цзянькуй попытался воспроизвести природную генетическую мутацию, чтобы защитить двух детей от ВИЧ еще до их рождения. Однако, как выяснилось, это же изменение повышает риск преждевременной смерти, передает The Guardian.

Отмечается, что Хе Цзянькуй из Южного университета науки и технологии в Шеньчжене шокировал мир в прошлом ноябре, когда объявил о рождении девочек-близнецов Лулу и Наны. Их ДНК была модифицирована ученым еще на этапе эмбриона. Как пишет The Guardian, процедура должна была повторить естественную мутацию, которая защищает примерно 10% жителей Северной Европы от ВИЧ.

Однако американские специалисты обнаружили, что данный вид мутации также сокращает продолжительность жизни. До 74 лет вероятность смерти у британцев, которые имеют мутации в обеих копиях определенного гена, была в среднем выше на 26%, чем у тех, у кого она отсутствует.

Речь идет о гене под названием CCR5. Собственно, Хе манипулировал им. Этот ген отвечает за создание белка, который выступает на поверхности клеток иммунной системы.

Ученые точно не знают, что именно делает CCR5. Однако, ВИЧ цепляется к нему, чтобы проникать и заражать клетки. Естественная мутация под названием "дельта-32", исключает белок и не позволяет таким образом вирусу проникать внутрь иммунных клеток.

Хэ не удалось повторить естественную мутацию. Вместо этого он вызвал другое изменение, которое деактивировало одну копию CCR5 у одной девочки и обе копии в другой. Предварительное правительственное расследование в Китае показало, что генетическая модификация эмбрионов детей была проведена ученым с многочисленными нарушениями. Он также подделал этические разрешения и провел запрещенную в стране процедуру ради "личной славы".

Для проверки последствий блокировки гена CCR5 Эйприл Вэй и Расмус Нильсен из Калифорнийского университета проанализировали медицинские данные относительно генома более 400 тысяч человек, которые зарегистрированы в UK Biobank. Среди людей в возрасте от 41 до 78 лет уровень смертности среди людей с мутацией "детльта-32" в обеих копиях CCR5 был на 21% выше, чем у тех, у кого ее нет или есть только в одной из копий. У каждого человека по две копии CCR5, унаследованных по одной от каждого из родителей.

Ранее сообщалось, что эксперимент пропавшего китайского ученого с рождением первых в мире детей с редактированными генами признали незаконным.

Также мы писали, что пропал без вести китайский генетик, который модифицировал ДНК у детей.