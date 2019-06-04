Главный мышелов Великобритании, который живет в резиденции британского премьера, кот Ларри использовал лимузин президента США как укрытие от дождя.

Об этом сообщает телеканал NBC, освещавший визит Дональда Трампа в резиденцию премьера Терезы Мэй.

"Серьезная проблема с безопасностью, после того кот Ларри с Даунинг-стрит спрятался под лимузином "Зверь" Дональда Трампа и отказывается уходить оттуда", - говорится в твиттер-микроблоге журналиста телеканала NBC News Билла Ниили.

Он опубликовал и фото главного мышелова Великобритании.

Фото: twitter.com/BillNeelyNBC

Как сообщала "Страна", в киевском супермаркете кот угощался мясом, забравшись прямо в витрину. Инцидент случился в супермаркете "Велика Кишеня" на Печерске 1 июня.

Отметим, что во Владивостоке открыли памятник кошке, прославившейся многотысячным ужином в рыбном магазине.